Гендиректор Псковского музея-заповедника стала спикером международного форума

12:38, 12 сентября 2024, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В рамках форума Светлана Мельникова выступила на общем собрании Союза музеев России с докладом на тему «О проблемах в организации охраны музеев».

Ранее сообщалось, что псковская делегация принимает участие в мероприятиях международного форума объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября.