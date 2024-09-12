Гендиректор Псковского музея-заповедника стала спикером международного форума
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
В рамках форума Светлана Мельникова выступила на общем собрании Союза музеев России с докладом на тему «О проблемах в организации охраны музеев».
Ранее сообщалось, что псковская делегация принимает участие в мероприятиях международного форума объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября.
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