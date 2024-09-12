Псковская делегация участвует в форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге

10:15, 12 сентября 2024, ПАИ

Делегация от Псковской области принимает участие в мероприятиях международного форума объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала врио председателя регионального комитета по культуре Вера Алексеева.

В рамках форума ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители органов власти и бизнес-сообщества будут обсуждать тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды, а также обмениваться идеями. Ожидается, что всего в форуме примут участие около 1 700 человек.

В делегацию Псковской области вошли специалисты в области музейного дела и культуры. В рамках форума представители региона планируют подписать ряд соглашений.

Отметим, основной темой форума стала «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». В рамках деловой программы пройдут мероприятия, посвящённые председательству России в БРИКС и СНГ. Кроме того, для участников форума пройдёт многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества, а также мероприятия в десяти тематических секциях, посвящённых искусственному интеллекту в культуре, культурному наследию, деловой и медийной культуре, кино, театру, музеям и другим темам.