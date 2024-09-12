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Общество

146 псковичей привились от гриппа в передвижных комплексах во время выборов

146 человек вакцинировались против гриппа и 104 прошли профилактический осмотр в передвижных мобильных медицинских комплексах, установленных на площадке у избирательных участков во время муниципальных выборов в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Фото: ПАИ

В дни голосования 6, 7 и 8 сентября избирательная комиссия региона вместе с комитетом по здравоохранению Псковской области реализовывала совместный проект. Избиратели, пришедшие на выборы, могли пройти профилактический осмотр, первичный этап диспансеризации, а также сделать прививку от гриппа.

«Первый опыт прошёл успешно. Избиратели оценили полезное нововведение», – отметили в региональной избирательной комиссии.

Напомним, всего на территории региона проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко и главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказали, как сформировать коллективный иммунитет от гриппа.

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