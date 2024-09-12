Грязь, бомжи, вонь и куча насекомых – псковский чемпион мира по зимнему плаванию поделился первыми впечатлениями от Филиппин

16:40, 12 сентября 2024, ПАИ

Первыми впечатлениями от Филиппин поделился псковский чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев в своём Telegram-канале.

«Было ожидание, что это райские острова, а реальность просто какая-то жесть. Грязь, антисанитария, попрошайки, бомжи, вонь и куча насекомых, тараканов каких-то. Желание просто сидеть в отеле и не выходить на улицу. Возле более-менее нормальных заведений стоят охранники с автоматами», – рассказал Марк Мордовцев.

Отметим, что пскович планирует осуществить кругосветное путешествие. Сначала он побывал в Китае, затем отправился в Южную Корею и оттуда прилетел на Филиппины.

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