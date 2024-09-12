Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы

15:40, 12 сентября 2024, ПАИ

Единый день голосования 2024 года продемонстрировал устойчивость и зрелость российской избирательной системы, заявила ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Высокая явка, отсутствие нарушений и фальсификаций, прозрачность процесса голосования – всё это свидетельствует о доверии граждан к демократическим принципам», – подчеркнула она.

Екатерина Гончарова также отметила активное использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое показало свою эффективность и удобство для избирателей. По её словам, высокая явка в Курской области стала ярким примером сплочённости и активного участия граждан в политической жизни, что также подчеркивает важность прямого участия в выборах.

«Единый день голосования 2024 года стал важным шагом в развитии российской политической системы, продемонстрировав её устойчивость, открытость и способность к динамичному развитию, а также готовность к инновациям в избирательном процессе», – заключила врио ректора ПОИПКРО.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.