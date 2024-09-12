Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы

Единый день голосования 2024 года продемонстрировал устойчивость и зрелость российской избирательной системы, заявила ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова. Фото: ПАИ

«Высокая явка, отсутствие нарушений и фальсификаций, прозрачность процесса голосования – всё это свидетельствует о доверии граждан к демократическим принципам», – подчеркнула она.

Екатерина Гончарова также отметила активное использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которое показало свою эффективность и удобство для избирателей. По её словам, высокая явка в Курской области стала ярким примером сплочённости и активного участия граждан в политической жизни, что также подчеркивает важность прямого участия в выборах.

«Единый день голосования 2024 года стал важным шагом в развитии российской политической системы, продемонстрировав её устойчивость, открытость и способность к динамичному развитию, а также готовность к инновациям в избирательном процессе», – заключила врио ректора ПОИПКРО.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

Отметим, что на досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 сентября 2024

Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы
11 сентября 2024

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выборов за честную избирательную кампанию
10 сентября 2024

Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
10 сентября 2024

По итогам прошедших выборов в регионах РФ беспрецедентно обновится депутатский корпус
10 сентября 2024

Центр Пскова стоит в пробках
09 сентября 2024

Борис Елкин поздравил Анну Дмитриеву с победой на довыборах депутата Псковской гордумы
09 сентября 2024

Итоги муниципальных выборов в Гдовском районе прокомментировал Владимир Кузь
09 сентября 2024

Игорь Сопов: Явка на выборы в Псковской области достаточно высокая, несмотря на муниципальный уровень кампаний

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...