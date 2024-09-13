44% псковичей хотят получать похвалу от руководства

09:50, 13 сентября 2024, ПАИ

44% псковичей хотели бы, чтобы руководители хвалили их на работе, следует из данных опроса SuperJob.

В то время как критика является стимулом только для 5% псковичей. Причём похвала чаще всего стимулирует маркетологов и бухгалтеров, а критика – менеджеров по продажам и дизайнеров.

Для женщин похвала важнее, чем для мужчин (50% против 38%). Псковичи до 34 лет одинаково чувствительны как к одобрению, так и к критике.

Ранее сообщалось, что 55% псковичей хотели бы перейти на сокращённую рабочую неделю.