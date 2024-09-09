55% псковичей мечтают о сокращённой рабочей неделе

12:07, 09 сентября 2024, ПАИ

Среди псковичей, которые работают полный день по стандартному графику (5 дней в неделю, 40 часов), 55% хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Таковы данные опроса SuperJob.

Чаще всего о неполной неделе мечтают бухгалтеры, инженеры и юристы. Каждый пятый опрошенный против этой идеи по финансовым соображениям: «Платить-то будут меньше!»

Чем старше горожане, тем реже они хотят перейти на короткую рабочую неделю: среди опрошенных до 34 лет таких 71%, а среди тех, кто старше 45 лет, — 51%.

53% горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц хотели бы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, а среди тех, кто зарабатывает меньше, таких 60%.

30% работодателей сталкивались с соискателями, которые хотели бы работать четыре дня в неделю. С подобными запросами обращались представители разных профессий: не только учителя и врачи, но и офисные сотрудники — бухгалтеры, финансовые аналитики, снабженцы, инженеры-конструкторы, архитекторы, уборщики и дворники.