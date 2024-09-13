На медфаке ПсковГУ появилось новое оборудование для химического анализа

10:14, 13 сентября 2024, ПАИ

Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ получил от компании Primelab современное оборудование, полностью состоящее из российских комплектующих, – вакуумный мембранный насос и магнитную мешалку PL-HR-basic. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Насос имеет высокую химическую стойкость. При небольших габаритах скорость перекачки газов и паров составляет 38 л/мин.

«Насос можно использовать в биологических и химических лабораториях, – рассказал проректор по научной работе Тарас Антал. – Он может откачивать воздух из колбы, в которой нужно создать вакуум для концентрирования растворов и получения эссенций».

Кроме того, проректор добавил, что насос можно использовать в экологических и гидробиологических исследованиях для осаждения микроводорослей в образцах речной воды на специальных фильтрах.

«Насос создает вакуум, и благодаря этому вода уходит, а водоросли оседают на фильтрах. Таким образом, можно определить их биомассу», – добавил Тарас Антал.

Второй прибор – магнитная мешалка – предназначен для быстрого растворения химических веществ в растворе за счет вращения магнитного элемента, перемешивающего раствор, и подогрева раствора до нужной температуры. Объем раствора может достигать 10 л.

«Аппарат позволяет быстро растворять различные химические порошки и контролировать температуру нагревательной платформы и внутри раствора, – подчеркнул проректор. – Такое оборудование необходимо ученым-химикам для проведения исследований и студентам во время практикумов».