Мощная вспышка произошла на Солнце

19:50, 14 сентября 2024, ПАИ

Мощная вспышка произошла на Солнце. Это может привести к магнитным бурям на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам эксперта, вспышка стала четвёртым по мощности событием в этом солнечном цикле, который отсчитывается с 2017 года. Взрыв произошёл на восточном краю Солнца.

Напомним, что вечером 12 сентября на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Облако солнечной плазмы ударило по Земле около 19:00, в результате возникло северное сияние. Псковичи поделились сделанными кадрами в соцсетях.