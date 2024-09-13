Псковичи в соцсетях делятся кадрами северного сияния

08:13, 13 сентября 2024, ПАИ

Вечером 12 сентября на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Облако солнечной плазмы ударило по Земле около 19:00, в результате возникло северное сияние. До дождя псковичи успели сделать несколько кадров и поделились ими в соцсетях.

Так сияло в Псковском районе:

Так в Гдове:

Это снова Псковский район:

Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.