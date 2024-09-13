Псковичи в соцсетях делятся кадрами северного сияния
Вечером 12 сентября на Землю обрушилась очередная магнитная буря. Облако солнечной плазмы ударило по Земле около 19:00, в результате возникло северное сияние. До дождя псковичи успели сделать несколько кадров и поделились ими в соцсетях.
Так сияло в Псковском районе:
Так в Гдове:
Это снова Псковский район:
Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 сентября 2024
Конвейерное оборудование поступило на строительную площадку экотехнопарка в Палкинском районе