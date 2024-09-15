Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по армрестлингу

23:50, 15 сентября 2024, ПАИ

Первые официальные чемпионат и первенство Псковской области по армрестлингу прошли в Великих Луках 14 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга по Псковской области.

47 спортсменов боролись за место в сборной области, чтобы представлять её на будущих всероссийских стартах.

В соревнованиях участвовали начинающие и опытные армрестлеры. «Все показали отличную борьбу и бескомпромиссные поединки», – отметили организаторы.

Командные места распределились следующим образом: первое место – сборная команда города Великие Луки, второе – сборная команда Пскова, третье – сборная команда 76-й дивизии.

«О результатах в личном зачёте расскажем в ближайшее время. Поздравляем всех участников соревнований с отличным выступлением, желаем продуктивных тренировок и дальнейших побед на предстоящих стартах! Огромную благодарность выражаем комитету по спорту Псковской области и клубу единоборств «Отечество – Псковская область», что приняли нас в спортивную семью и всегда идёте нам навстречу!» – добавили представители федерации.