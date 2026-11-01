Юные боксёры встретились с победителем первенства мира Кириллом Коршаковым в Великих Луках

16:59, 01 ноября 2026, ПАИ

Встреча воспитанников великолукской школы бокса с Кириллом Коршаковым – золотым призёром первенства мира по боксу среди юниоров до 19 лет – прошла в Доме спорта имени Е. Клевцова в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

С победой Кирилла Коршакова поздравили представители городской администрации, спортивного сообщества Великих Лук и юные спортсмены.



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»















После пресс-конференции ребята смогли пообщаться с чемпионом поближе: каждый получил автограф спортсмена и сделал памятное фото.

«Для юных спортсменов эта встреча — настоящий заряд мотивации и пример того, каких высот можно достичь упорным трудом», – отметили в газете.

Напомним, что уроженец Великих Лук Кирилл Коршаков завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, которое прошло в черногорской Будве. Кроме того, великолукский боксёр помог сборной России выиграть в общем зачёте первенства мира.