Стало известно, в какое время года люди чаще всего разводятся

08:56, 16 сентября 2024, ПАИ

Чаще всего пары разводятся зимой – в основном в январе и феврале, пишет «Российская газета» со ссылкой на юриста по семейному праву Юрия Митина.

Согласно статистике, причиной этого может быть депрессия, возникшая после новогодних праздников. Помимо этого, люди стараются успеть развестись до весны, чтобы спланировать летний отпуск уже без супруга, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что госпошлина за расторжение брака увеличилась в восемь раз. Теперь она составляет пять тысяч рублей вместо 650 рублей.