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Экономика

Госпошлина за расторжение брака в России увеличилась в восемь раз

Госпошлина за расторжение брака в России увеличилась в восемь раз с сегодняшнего дня.

Согласно федеральному закону от 8 августа 2024 года № 259-ФЗ с 9 сентября размер госпошлины за расторжение брака при взаимном согласии или для развода через суд составит пять тысяч рублей. Раньше стоимость госпошлины за данные услуги составляла 650 рублей.

При этом госпошлина при заключении брака осталась прежней – 350 рублей.

Кроме того, с сегодняшнего дня вырос размер за подачу искового заявления имущественного характера. Он составляет четыре тысячи рублей вместо 400 рублей. А стоимость госпошлины за подачу иска неимущественного характера и иска имущественного характера, не подлежащего оценке, за подачу заявления по делам особого производства, а также за подачу административного иска о признании недействительным ненормативного правового акта и о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления будет стоить три тысячи рублей вместо 300 рублей.

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