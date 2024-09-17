Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление»

12:44, 17 сентября 2024, ПАИ

Избранный главой Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.

Как проходила избирательная кампания? На что обращали внимание избиратели? Так существует или нет гдовская аномалия? Кто войдёт в команду нового главы? Основные задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу? Об этом с гостем прямого эфира поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».