Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление»
Избранный главой Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.
Как проходила избирательная кампания? На что обращали внимание избиратели? Так существует или нет гдовская аномалия? Кто войдёт в команду нового главы? Основные задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу? Об этом с гостем прямого эфира поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.
«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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