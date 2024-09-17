Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление»

Избранный главой Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 17 сентября.

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Как проходила избирательная кампания? На что обращали внимание избиратели? Так существует или нет гдовская аномалия? Кто войдёт в команду нового главы? Основные задачи на ближайшую и среднесрочную перспективу? Об этом с гостем прямого эфира поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 сентября 2024

Избранный глава Гдовского района Иван Мешков станет гостем программы «Оглавление»
17 сентября 2024

Экс-депутат регионального парламента Оксана Лазарева возглавила Плюсское окружное собрание депутатов
13 сентября 2024

Публикация о Псковской области вышла во вьетнамской прессе
12 сентября 2024

Екатерина Гончарова: Единый день голосования продемонстрировал устойчивость российской избирательной системы
11 сентября 2024

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов выборов за честную избирательную кампанию
10 сентября 2024

Первая после парламентских каникул сессия областного Собрания назначена на 19 сентября
10 сентября 2024

По итогам прошедших выборов в регионах РФ беспрецедентно обновится депутатский корпус
10 сентября 2024

Центр Пскова стоит в пробках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...