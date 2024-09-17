Мероприятие в день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС пройдёт в Пскове

18:09, 17 сентября 2024, ПАИ

Мероприятие в день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы пройдёт в Центральной городской библиотеке Пскова 20 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

В церемонии примут участие заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев, родные, близкие и сослуживцы Героя России Алексея Ширяева и кавалера ордена Мужества Владислава Байгатова, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок» и другие.

Участники мероприятия поделятся воспоминаниями о Владиславе Байгатове и Алексее Ширяеве, а также посмотрят посвящённые им видеоматериалы и послушают патриотические стихи в исполнении воспитанников военно-патриотического клуба «Зубрёнок».

В завершение встречи в фонд библиотеки передадут книгу «Сотрудники УИС – Герои России». Федеральная служба исполнения наказаний издала её в прошлом году.