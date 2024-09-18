Тротуары ремонтируют на улице Госпитальной в Пскове

14:16, 18 сентября 2024, ПАИ

Тротуары ремонтируют на улице Госпитальной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Работы идут на участке от улицы Максима Горького до дома № 9. В планах обустроить пешеходную дорожку длиной около 500 метров, а также подходы к ней, зелёную зону, автомобильную парковку вдоль проезжей части и съезд с улицы Госпитальной к военному госпиталю», – подчеркнул Борис Елкин.

Контракт рассчитан до конца 2025 года. В этом году подрядная организация выполнит работы на отрезке до улицы Петровской.