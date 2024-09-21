Движение по участку трассы М-9 «Балтия» восстановлено
Движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией возобновилось, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«Движение транспорта восстановлено», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Управления МВД России по Псковской области.
Информацию об открытии движения временно закрытого ранее участка также опубликовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Дополнительно водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.
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