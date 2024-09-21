Движение по участку трассы М-9 «Балтия» восстановлено

11:58, 21 сентября 2024, ПАИ

Движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией возобновилось, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Движение транспорта восстановлено», – говорится в сообщении Госавтоинспекции Управления МВД России по Псковской области.

Информацию об открытии движения временно закрытого ранее участка также опубликовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Дополнительно водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.