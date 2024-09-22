Сирень зацвела в Себежском районе в конце сентября
Сирень зацвела в Себежском районе в конце сентября, пишет газета «Призыв».
Ранее сообщалось, что яблони также зацвели в Себеже.
Помимо этого, были случаи, когда яблони цвели в Себежском районе и в ноябре.
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