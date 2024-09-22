Сирень зацвела в Себежском районе в конце сентября

14:57, 22 сентября 2024, ПАИ

Сирень зацвела в Себежском районе в конце сентября, пишет газета «Призыв».

Ранее сообщалось, что яблони также зацвели в Себеже.

Помимо этого, были случаи, когда яблони цвели в Себежском районе и в ноябре.