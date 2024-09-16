Яблони зацвели в Себеже
Яблони зацвели в Себеже в сентябре, пишет районная газета «Призыв».
«16 сентября 2024 год. Ждём урожая к Новому году!» – отметила себежанка Марина Изман.
Напомним, что в Себежском районе этот случай не первый. В садах фермера Ивана Мельника зацвели яблони в сентябре прошлого года. Кроме того, в посёлке Палкино в том году зацвели яблони в начале октября.
Помимо этого, были случаи, когда яблони цвели в Себежском районе и в ноябре.
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