Яблони зацвели в Себеже

16:58, 16 сентября 2024, ПАИ

Яблони зацвели в Себеже в сентябре, пишет районная газета «Призыв».

«16 сентября 2024 год. Ждём урожая к Новому году!» – отметила себежанка Марина Изман.

Напомним, что в Себежском районе этот случай не первый. В садах фермера Ивана Мельника зацвели яблони в сентябре прошлого года. Кроме того, в посёлке Палкино в том году зацвели яблони в начале октября.

Помимо этого, были случаи, когда яблони цвели в Себежском районе и в ноябре.