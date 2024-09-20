29 заявлений одобрила комиссия по определению дополнительных соцгарантий соотечественникам в Псковской области
Комиссия по определению дополнительных социальных гарантий участникам государственной программы провела заседание по поводу оказания содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Всего в рамках заседания было положительно рассмотрено 29 заявлений, которые в августе и сентябре подали участники программы.
Среди этих заявлений – частичная компенсация стоимости аренды жилья, компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров для получения разрешения на временное проживание и заявления о материальной помощи.
Напомним, с 2010 года в Псковской области для привлечения высококвалифицированных кадров и улучшения демографической ситуации реализуется государственная программа оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, предусматривающая материальную поддержку её участников.
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