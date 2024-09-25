День фармацевта отмечают сегодня в мире

07:03, 25 сентября 2024, ПАИ

Всемирный день фармацевта отмечают ежегодно 25 сентября. Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики – всех, чья деятельность связана с изготовлением лекарственных препаратов, их исследованием, проверкой качества, обеспечением надлежащих условий хранения и реализацией, сообщает calend.ru.

В честь праздника в разных странах сетевые фармацевтические компании проводят всевозможные мероприятия – дни открытых дверей, семинары, бесплатные обследования для посетителей аптек, флешмобы, выставки.

Отметим, что в некоторых государствах установлена своя отдельная дата профессионального праздника фармацевтического работника. Например, в Белоруссии его отмечают 15 октября, а в России – 19 мая.

Ранее сообщалось, что в Псковской городской поликлинике планируют организовать сбор просроченных лекарств.