Мать погибшего героя – на открытии мемориала в Выбутах: Мы всегда будем хранить память о подвигах наших бойцов

13:07, 26 сентября 2024, ПАИ

Мать погибшего героя Светлана Хомичук на открытии мемориального комплекса защитникам Отечества в Выбутах Псковского района поблагодарила всех, кто помог реализовать проект, передаёт корреспондент ПАИ.

«Спасибо всем, кто сегодня пришел почтить память наших воинов. Мы их очень любим и помним. Мы гордимся ими. Мало просто любить Родину, её нужно защищать. Наши родные отважно и героически сделали это. Они прошли долгий и славный путь. Мы будем хранить память о них. Всем нам терпения, стойкости и, конечно, победы», – отметила Светлана Хомичук.

Напомним, что в целях увековечения памяти участников специальной военной операции правительство Псковской области приняло решение о выделении участка под захоронения военнослужащих, погибших при прохождении военной службы. Участок был благоустроен, а затем на нем установили мемориальный комплекс и скульптурную композицию.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в Выбутах после открытия комплекса появился особый смысл для каждого жителя региона.