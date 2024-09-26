Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мать погибшего героя – на открытии мемориала в Выбутах: Мы всегда будем хранить память о подвигах наших бойцов

Мать погибшего героя Светлана Хомичук на открытии мемориального комплекса защитникам Отечества в Выбутах Псковского района поблагодарила всех, кто помог реализовать проект, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Спасибо всем, кто сегодня пришел почтить память наших воинов. Мы их очень любим и помним. Мы гордимся ими. Мало просто любить Родину, её нужно защищать. Наши родные отважно и героически сделали это. Они прошли долгий и славный путь. Мы будем хранить память о них. Всем нам терпения, стойкости и, конечно, победы», – отметила Светлана Хомичук.

Напомним, что в целях увековечения памяти участников специальной военной операции правительство Псковской области приняло решение о выделении участка под захоронения военнослужащих, погибших при прохождении военной службы. Участок был благоустроен, а затем на нем установили мемориальный комплекс и скульптурную композицию.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в Выбутах после открытия комплекса появился особый смысл для каждого жителя региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Стрельцы пройдут дозором по Псковскому кремлю
26 сентября 2024

Александр Седунов: Курс «основы российской государственности» позволяет участвовать в процессах сохранения гражданской идентичности
26 сентября 2024

Мать погибшего героя – на открытии мемориала в Выбутах: Мы всегда будем хранить память о подвигах наших бойцов
26 сентября 2024

Фестиваль клюквы пройдёт в Пыталово 12 октября
26 сентября 2024

Михаил Ведерников – на открытии мемориала в Выбутах: Сегодня здесь появился особый смысл для каждого из нас
26 сентября 2024

Дождь и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 27 сентября
26 сентября 2024

Мемориальный комплекс защитникам Отечества открыли в Псковском районе
26 сентября 2024

Обновлённую библиотеку «Родник» открыли в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...