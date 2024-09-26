Михаил Ведерников – на открытии мемориала в Выбутах: Сегодня здесь появился особый смысл для каждого из нас

12:48, 26 сентября 2024, ПАИ

В Выбутах после открытия мемориального комплекса защитникам Отечества появился особый смысл для каждого жителя Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников на торжественной церемонии открытия в четверг, 26 сентября.

«Над проектом работали активно, многие участвовали в его создании. Большую работу проделала команда скульптора, который старался максимально учесть все мнения и уместить в наши возможности и ресурсы. Всё это было непростым процессом. Я благодарю всех за терпение, включенность и готовность пойти на компромисс для достижения результата», – отметил глава региона.

Именно благодаря общим усилиям в Выбутах появился первый мемориал в Псковской области, посвящённый памяти героев специальной военной операции, добавил он.

«Благодаря нашей общей работе он стал действительно всенародным. Это важно для нашей Псковской земли. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто своим мужеством, силой, храбростью приближал победу. Мы сделаем всё, чтобы здесь всегда была атмосфера уважительного отношения к подвигам наших героев. Сюда будут привозить школьников, и мы снова и снова будем рассказывать им о героях спецоперации, их подвигах, многие из которых они совершили ценой своей жизни. Это место всегда было святым для нашей земли, а сегодня здесь появился особый смысл для каждого из нас», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В завершение речи глава региона пожелал всем присутствующим мирного неба над головой и благополучия.