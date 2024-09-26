Олимпийский чемпион Александр Краснов: Псков преобразился

16:23, 26 сентября 2024, ПАИ

Как изменился Псков за последние десять лет, рассказал велогонщик, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Александр Краснов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

«Десять лет назад я был здесь проездом. Я сюда заезжал, была экскурсия по Пскову. Произошли сильные изменения в лучшую сторону. Меня это очень порадовало. То, что я увидел, это незабываемо», – отметил Александр Краснов.

Олимпийский чемпион добавил, что в Пскове преобразился Псковский кремль и улицы города. «На мой взгляд, спустя десять лет это земля и небо», – сказал он.

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