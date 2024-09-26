Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента

Идею адаптации ветеранов СВО через спорт и другие механизмы обсудили на заседании члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Инициатором вынесения этого вопроса на обсуждение коллег выступила председатель Молодёжного парламента, помощник социального координатора фонда «Защитники Отечества» в городе Пскове Александра Бойко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Работая в фонде, сталкиваемся с тем, что, возвращаясь из госпиталей и зоны боевых действий, наши ребята зачастую замыкаются в себе и не могут адаптироваться к мирной жизни», – обозначила проблему Александра Бойко, одновременно озвучив и положительный пример социализации участников СВО. Пскович Камиль Ижболдин после ранения и ампутации конечности при поддержке волонтёров начал заниматься спортом. Восстановившись сам, он решил, что надо помогать другим раненым военнослужащим и пришёл с этой идей в фонд «Защитники Отечества». В итоге совместно подготовленная заявка на реализацию проекта «Школа адаптивного спорта» получила грант Росмолодёжи.

Александра Бойко отметила, что проблема адаптации ветеранов СВО значительно шире, чем только вовлечение в занятия спортом, и на законодательном уровне пока нет чётко прописанных механизмов.

«Планируем провести круглый стол с участием ветеранов СВО на базе фонда и через опросные листы для фокус-группы выявить, какие проблемы с социализацией в обществе есть у вернувшихся с ранениями военнослужащих. На основе этой информации мы постараемся проработать законодательную инициативу», – обозначила участие Молодёжного парламента его председатель.

Вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко поддержал деятельность в этом направлении, обратив отдельное внимание на необходимость создания условий для трудоустройства ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья. Уже существующие и новые механизмы профессиональной адаптации инвалидов члены Молодёжного парламента изучат в рамках предстоящей работы над законодательной инициативой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Возможности адаптации ветеранов СВО обсудили на заседании Молодёжного парламента
25 сентября 2024

Кому в России с 1 октября ждать повышения пенсии
20 сентября 2024

Завод «Титан-Полимер» помог закупить мебель и игрушки Опочецкой специальной школе-интернату
19 сентября 2024

Псковский хоспис получил автомобиль по нацпроекту
04 сентября 2024

Профсоюзы и Соцфонд объединят усилия в Псковской области
04 сентября 2024

Пострадавшие на производстве псковичи получили новые автомобили
15 августа 2024

О работе волонтёров при реготделении Союза пенсионеров России рассказала Светлана Мельничук
06 августа 2024

Михаил Васильев прокомментировал новые меры поддержки для малоимущих беременных женщин и кормящих матерей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...