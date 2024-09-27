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Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни

Председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов: Работа воспитателя требует уважения к личности ребёнка и интереса к жизни. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

День воспитателя и всех дошкольных работников – прекрасный повод, чтобы обратить внимание общества на значимость труда по воспитанию подрастающего поколения, отметил он.

«Вы выполняете чрезвычайно важную работу, от которой зависит не только будущее каждого ребенка, но и наше общее будущее – будущее всей страны. Ваша забота, любовь и внимание формируют личность, закладывают основы для становления добрых, отзывчивых и умных людей. Вы становитесь первыми наставниками для малышей, помогаете им открывать мир, учите дружить, делиться, мечтать. Именно поэтому ваша профессия требует не только глубоких знаний и профессиональных навыков, но и огромного терпения, уважения к личности каждого ребенка и собственного искреннего интереса к жизни», – подчеркнул Александр Котов.

Сегодня региональная система дошкольного образования проходит важные изменения, связанные прежде всего с обновлением материально-технической базы учреждений. Эти преобразования направлены на создание максимально комфортных условий для развития детей, а также на повышение престижа профессии, чтобы молодые специалисты стремились приходить в эту важную сферу, подчеркнул председатель облсобрания.

«От всей души благодарю все поколения воспитателей и дошкольных работников Псковской области за добросовестный труд, преданность профессии, за любовь к детям и веру в их безграничный потенциал. Здоровья и благополучия!» – заключил он.

Напомним, сегодня в России отмечают День воспитателей и дошкольных работников.

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