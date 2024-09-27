День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России

07:05, 27 сентября 2024, ПАИ

Общенациональный праздник – День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России сегодня, 27 сентября. Его основная цель – привлечь внимание общества к детскому саду и дошкольному детству в целом, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён в 2004 году по инициативе ряда российских педагогических изданий и получил поддержку авторов многих базовых дошкольных программ, педагогов детских садов и родителей.

Дата была выбрана в честь открытия первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Праздник был установлен на государственном уровне распоряжением правительства России от 18 апреля 2016 года.

Добавим, что с 2025 года в России начнётся программа капитального ремонта детских садов и школ. Власти выделят на программу капремонта детских садов и школ более 400 млрд рублей. Псковская область вошла в список регионов, участвующих в этой программе.