Михаил Ведерников поздравил работников туротрасли с профессиональным праздником

13:40, 27 сентября 2024, ПАИ

С Днём туризма работников туристической отрасли поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Из года в год Псковская область остаётся одним из самых популярных направлений Северо-Запада. И это самый главный показатель вашего мастерства», – написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил работников отрасли за творческую энергию, большую самоотдачу и неравнодушие к своему делу. «Желаю вам новых успехов, открытий, свершений и побед!» – заключил он.

Напомним, что 27 сентября празднуется Международный день туризма. Всего с начала года туристы совершили более миллиона поездок в Псковскую область.