Более миллиона поездок совершили туристы в Псковскую область с начала года

21:23, 26 сентября 2024, ПАИ

Более миллиона поездок совершили туристы в Псковскую область с начала года. Итоги летнего турсезона губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой сегодня, 26 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

244 тысяч человек составил турпоток с мая по август – это на 13% больше, чем в 2023 году, сообщила Марина Егорова. «Еще один показатель – число туристических поездок, который ведётся Единой межведомственной информационной статистической системой. Он превышает миллион поездок в Псковскую область», – добавила председатель комитета по туризму.

В регионе особое внимание уделяется развитию туристкой инфраструктуры и созданию комфортных условий для гостей. Также при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области прошли три крупных событийных мероприятия: эногастрономическая ярмарка «Виноград», фестиваль «Наше море» и гастрфестиваль «Наливное яблочко».

Также в ходе рабочей встречи Марина Егорова отчиталась о реализации вроекта «Земля для туризма», реализуемый совместного с Росреестром, а также о работе по архитектурной подсветке в центральной части города.