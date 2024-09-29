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Соцсфера

Россиянам рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии

Кто может получить удвоенную выплату к страховой пенсии по старости, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

Россиянам рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии. Фото: ПАИ

По её словам, достигшие 80-летнего возраста россияне будут получать удвоенную выплату к пенсии в беззаявительном порядке. Выплата будет осуществляться проактивно со следующего за юбилейным месяца.

Сейчас фиксированная выплата превышает восемь тысяч рублей. Двойной размер составит более 16 тысяч рублей, уточнила Светлана Бессараб.

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