Михаил Ведерников поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
С профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашим предприятиям, они не только успешно решают вопросы с дефицитом комплектующих и нарушением логистических цепочек, но и активно развиваются, разрабатывают новую продукцию и расширяют мощности», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Он выразил признательность ветеранам отрасли, которые заложили основу и традиции добросовестного труда.
«И благодарю нынешнее поколение машиностроителей за мастерство и вклад в развитие региона. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых профессиональных свершений!» – написал Михаил Ведерников.
Напомним, что День машиностроителя празднуют в России сегодня, 29 сентября.
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