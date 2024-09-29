Михаил Ведерников поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

09:52, 29 сентября 2024, ПАИ

С профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительной отрасли поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Несмотря на вызовы, с которыми пришлось столкнуться нашим предприятиям, они не только успешно решают вопросы с дефицитом комплектующих и нарушением логистических цепочек, но и активно развиваются, разрабатывают новую продукцию и расширяют мощности», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он выразил признательность ветеранам отрасли, которые заложили основу и традиции добросовестного труда.

«И благодарю нынешнее поколение машиностроителей за мастерство и вклад в развитие региона. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых профессиональных свершений!» – написал Михаил Ведерников.

Напомним, что День машиностроителя празднуют в России сегодня, 29 сентября.