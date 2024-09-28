День машиностроителя отмечают в России сегодня

09:02, 29 сентября 2024, ПАИ

День машиностроителя отмечают в России сегодня, 29 сентября. Об этом пишет calend.ru.

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники машиностроительной отрасли России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Этот праздник имеет свою историю ещё со времён СССР.

Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года установил этот праздник. А указ президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII учредил его.

Машиностроение – это не только производство автомобилей. Оно включает в себя также создание станков, оборудования, ядерных реакторов, подводных лодок, космических кораблей, пылесосов и стиральных машин. Всё это необходимо для комфортной жизни людей и влияет на производительность труда в других отраслях, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность страны.

День машиностроителя – это важный праздник для всех работников машиностроительной отрасли. В этот день на заводах проходят различные праздничные мероприятия.