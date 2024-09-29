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Общество

День среднего профессионального образования отметят в Пскове 2 октября

День среднего профессионального образования пройдёт в Пскове 2 октября. Об этом сообщается в группе «Колледж ПсковГУ» в соцсети «ВКонтакте».

День среднего профессионального образования отметят в Пскове 2 октября. Фото: ПсковГУ

Мероприятие состоится в актовом зале Псковского государственного университета 2 октября. Начало в 12:00.

Ранее сообщалось, что псковский студент получил стипендию 120 тысяч по программе «Инвестиции в будущее».

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