День среднего профессионального образования отметят в Пскове 2 октября
День среднего профессионального образования пройдёт в Пскове 2 октября. Об этом сообщается в группе «Колледж ПсковГУ» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие состоится в актовом зале Псковского государственного университета 2 октября. Начало в 12:00.
Ранее сообщалось, что псковский студент получил стипендию 120 тысяч по программе «Инвестиции в будущее».
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