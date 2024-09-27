Псковский студент получил стипендию 120 тысяч по программе «Инвестиции в будущее»

19:18, 27 сентября 2024, ПАИ

Студент Института права, экономики и управления ПсковГУ Максим Тулумбасов стал стипендиатом программы «Инвестиции в будущее». На торжественной церемонии в Москве Совет финансового рынка вручил студентам, представленным университетом к назначению стипендий, свидетельства о получении поощрения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Годовой размер одной стипендии составляет 120 тысяч рублей. Выплаты будут производиться ежемесячно по десять тысяч рублей с сентября 2024 по август 2025 года.

«Скажу, возможно, банальную, но правдивую вещь: учиться, учиться и ещё раз учиться – это главное, что нужно, а также не забывать, что в современных реалиях как преподаватели, так и работодатели обращают внимания на активных и общительных людей. Скорее всего, именно эти вещи помогли мне получить стипендию, которая подтолкнёт к дальнейшей упорной научной работе», – отметил студент.

Добавим, «Инвестиции в будущее» – программа корпоративных и именных стипендий для поддержки учащейся молодёжи из вузов и ссузов России. Учреждена в 2022 году Советом финансового рынка, оператор – Ассоциация «НП РТС».