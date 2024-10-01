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Начать занятия в школе № 23 в Пскове планируется 7 октября

Начать занятия в школе № 23 в Пскове планируется 7 октября. Об этом сообщил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 1 октября.

Фото: ПАИ

«Работы завершаются. Сейчас в школе работает клининговая компания, которая проводит генеральную уборку, расставляется мебель. Встречаясь с родительской общественностью, мы говорили о том, что некомфортно как для ребенка, так и для родителей посередине недели прерывать учебный процесс в тех учреждениях, где сейчас находятся дети. Мы договорились, что к понедельнику следующей недели дети уже войдут в 23-ю школу», – подчеркнул Геннадий Иойлев.

Он выразил надежду на то, что подрядчик не подведёт и завершит все основные работы сегодня, 1 октября.

Школа №23. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Буквально вчера был в 23 школе, уже пищеблок завершен полностью, апробировано оборудование и организация, которая услуги питания проверила всю работоспособностью», – отметил Геннадий Иойлев.

Также завершается укладка специального спортивного покрытия на пол спортивного зала.

«В кабинетах уже везде смонтированы потолки, отштукатурены и окрашены стены, смонтированы полы. Практически все работы завершены, остались по мелочи доделки и уборка помещений», – сказал он.

Геннадий Иойлев уточнил, что когда пройдет период адаптации и все поймут кто когда приходит, в каких кабинетах располагается, то речь уже пойдет о праздничных мероприятиях, которые будут посвящены возвращению.

Он также уточнил, что в школе № 2 работы продолжаются. «Ещё остался ряд вопросов к подрядчику. Мы встречались с родительской общественностью, и родители предложили отложить срок. Если у подрядчика получится что-то гораздо раньше сделать, то соответственно процесс переезда состоится раньше, но на сегодняшний день пока конкретной даты я бы называть не стал», – сказал Геннадий Иойлев.

Напомним, что подрядчики не успели закончить ремонты в школах № 2 и 23 в Пскове к 1 сентября. Пока обучение для детей из этих школ организовали в других учреждениях.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ.

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