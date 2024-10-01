День теолога отметят в Пскове 9 октября
Преподаватели и студенты Псковского государственного университета отметят День теолога 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в вузе.
В программу войдут молебен святителю Тихону (сбор в храме Трёх Святителей), духовная беседа за чашечкой чая с иереем Тигрием, православный квиз (основы православия, биография святителя Тихона).
Мероприятия пройдут по адресу: улица Советская, дом 21, 2-й этаж.
Ранее сообщалось, что День среднего профессионального образования отметят в Пскове 2 октября.
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