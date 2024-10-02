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Зачем звонят незнакомые номера, а потом сразу бросают трубку, объяснил эксперт

Зачем звонят незнакомые номера, а потом сразу бросают трубку, объяснил эксперт «Российской газеты».

Непрошеные звонки бывают двух видов – когда абонент может взять трубку и ответить и когда он не успевает ответить, так как звонок длится пару секунд.

«Как правило, смысл вызовов, которые длятся секунду, – заставить абонента проявить активность. То есть спамеры или мошенники надеются на то, что активный или любопытный человек перезвонит по данному номеру. Это будет как свидетельство того, что номер активный, так и того, что данный абонент потенциально легко идет на контакт и на него легче будет оказать влияние в своих целях», – пояснил телеком-аналитик Алексей Бойко.

Фактически речь идет о сборе или актуализации базы телефонных номеров. Потом такие базы продаются тем, кто занимается спамом – отправляет SMS-сообщения или звонит. Нередко такие базы используются для спама через мессенджеры. Перезванивать на такие номера нет смысла – никто не ответит, а номер этот не принадлежит по факту никому.

С вызовами, длящимися несколько секунд и заканчивающимися тишиной и сбросом вызова после ответа абонента, тоже есть нюансы. SIM-карта может находиться в Wi-Fi-роутере, камере, шлагбауме или ином устройстве сегмента «Интернет вещей», в этом случае трубку никто не возьмет. Для рекламы или мошенников такой номер бесполезен, а вот если абонент успел сказать «да» или «алло», система поймет, что трубку берет живой человек, и этот номер попадет в более ценную базу.

Еще более глубокая детализация касается обзвонов с использованием систем распознавания речи. Они могут даже по короткому «алло» попытаться оценить пол или возраст абонента. Это позволит в еще большей степени сегментировать базу, а значит, сделать ее более дорогой для спамеров. То есть можно будет делать звонки с товарами или услугами для мужчин или женщин или, например, для людей старшего поколения.

Прозвон высшего уровня – это сбор биометрической информации, в данном случае семплов голоса. Речь идет о попытке получить от абонента ответ «да» – так некоторые отвечают на телефонные звонки.

«В этом случае голос абонента может быть записан и затем использован в мошеннических целях – сейчас, к сожалению, все чаще встречаются ситуации, когда какие-то удаленные операции можно подтверждать голосом, а не вводом паролей или кодов. Потому следует при звонках с неизвестных номеров и разговорах с неизвестными вам людьми выбирать форму «алло» или «слушаю» для ответов на вызов, а убедившись, что звонок вам не нужен, сразу же прерывать общение», – предупредил Бойко.

Эксперт рекомендует не отвечать на звонки с незнакомых номеров или использовать сервисы определителей номера.

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