Строительство школы продолжается на улице Инженерной в Пскове

15:27, 02 октября 2024, ПАИ

Строительство школы на тысячу мест на улице Инженерной в Пскове продолжается. Публикуем фотографии корреспондента ПАИ со строительной площадки.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

















Новое учебное заведение поможет разгрузить работу четырёх действующих, рассказал ранее начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев. Для детей будут созданы комфортные условия обучения, в том числе, за счёт изменения сменности посещения образовательных учреждений, объяснил он.

Добавим, что стоимость строительства школы превышает один миллиард рублей.