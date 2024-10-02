Строительство школы продолжается на улице Инженерной в Пскове
Строительство школы на тысячу мест на улице Инженерной в Пскове продолжается. Публикуем фотографии корреспондента ПАИ со строительной площадки.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
-
Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
Новое учебное заведение поможет разгрузить работу четырёх действующих, рассказал ранее начальник управления образования городской администрации Геннадий Иойлев. Для детей будут созданы комфортные условия обучения, в том числе, за счёт изменения сменности посещения образовательных учреждений, объяснил он.
Добавим, что стоимость строительства школы превышает один миллиард рублей.
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