Развитие территории мемориального комплекса в деревне Красуха обсудили в правительстве Псковской области

20:49, 02 октября 2024, ПАИ

Вопрос развития территории мемориального комплекса в деревне Красуха, расположенной в Порховском муниципальном округе, обсудили в правительстве Псковской области. Заместитель губернатора Ольга Тимофеева представила главе региона Михаилу Ведерникову концепцию благоустройства объекта, сообщили ПАИ в правительстве Псковской области.

Центральным местом мемориального комплекса станет часовня. Глава региона подчеркнул, что для благоустройства памятного места необходимо привлекать и внебюджетные источники финансирования.

Напомним, 27 ноября 1943 года в Порховском районе случилась трагедия. Тогда в деревне Красуха немецко-фашистские захватчики сожгли заживо 283 человека.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.