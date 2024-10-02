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Общество

Развитие территории мемориального комплекса в деревне Красуха обсудили в правительстве Псковской области

Вопрос развития территории мемориального комплекса в деревне Красуха, расположенной в Порховском муниципальном округе, обсудили в правительстве Псковской области. Заместитель губернатора Ольга Тимофеева представила главе региона Михаилу Ведерникову концепцию благоустройства объекта, сообщили ПАИ в правительстве Псковской области.

Центральным местом мемориального комплекса станет часовня. Глава региона подчеркнул, что для благоустройства памятного места необходимо привлекать и внебюджетные источники финансирования.

Напомним, 27 ноября 1943 года в Порховском районе случилась трагедия. Тогда в деревне Красуха немецко-фашистские захватчики сожгли заживо 283 человека.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.

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