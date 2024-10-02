Единую информационную систему для увековечения памяти погибших при защите Отечества создадут в Псковской области

21:58, 02 октября 2024, ПАИ

Единую информационную систему для увековечения памяти погибших при защите Отечества создадут в Псковской области. Вопросы сохранения памятников, монументов, обелисков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла обсудили в правительстве региона.

Единая информационная система будет представлять собой реестр объектов с актуальной информацией о состоянии, благоустройстве, сроках ремонта памятных мест и мемориалов, а также актуальные списки имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.