Единую информационную систему для увековечения памяти погибших при защите Отечества создадут в Псковской области
Единую информационную систему для увековечения памяти погибших при защите Отечества создадут в Псковской области. Вопросы сохранения памятников, монументов, обелисков, мемориальных комплексов и мест захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла обсудили в правительстве региона.
Единая информационная система будет представлять собой реестр объектов с актуальной информацией о состоянии, благоустройстве, сроках ремонта памятных мест и мемориалов, а также актуальные списки имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.
Новый поток «Школы материнства» стартует в Псковском перинатальном центре с 8 октября
Михаил Ведерников поставил задачи обновления мемориалов в преддверии 80-й годовщины Великой Победы