92 тонны яблок собрали в этом году в Себежском районе
92 тонны яблок собрали в этом году в Себежском районе. Об этом сообщил фермер Иван Мельник в беседе с корреспондентом ПАИ.
«Собрали всего 92 тонны яблок и это очень мало. Повлияли погодные условия, мороз был с 8 на 9 мая, было -12 градусов. От запланированного собрали только 10%», – отметил Иван Мельник.
Он также отметил, что такой сбор наблюдается практически по всей России.
Ранее сообщалось, что рекордно низкий урожай яблок ожидается в Псковской области.
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