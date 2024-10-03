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Общество

92 тонны яблок собрали в этом году в Себежском районе

92 тонны яблок собрали в этом году в Себежском районе. Об этом сообщил фермер Иван Мельник в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Собрали всего 92 тонны яблок и это очень мало. Повлияли погодные условия, мороз был с 8 на 9 мая, было -12 градусов. От запланированного собрали только 10%», – отметил Иван Мельник.

Он также отметил, что такой сбор наблюдается практически по всей России.

Ранее сообщалось, что рекордно низкий урожай яблок ожидается в Псковской области.

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