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Экономика

Рекордно низкий урожай яблок ожидается в Псковской области

Рекордно низкий урожай яблок ожидается в Псковской области из-за весенних заморозков и аномальной жары, которая пришла вслед за заморозками, заявил себежский садовод Иван Мельник в разговоре с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Аномальная погода весной этого года сильно повлияла на будущий урожай яблок. Из-за заморозков в начале весны яблони находились в критическом состоянии и была высокая вероятность гибели деревьев, заметил специалист.

«У нас была высокая вероятность потерять все деревья, потому что ещё 9 мая они стояли все чёрные, как обожжённые. Потихоньку мы смогли их восстановить, и пошло второе цветение, но жара, которая пришла вслед за заморозками, не дала цветам сильно опылиться», – рассказал Иван Мельник.

По его мнению, урожай яблок в Псковской области из-за непогоды упал на 99 %. Хозяйство Ивана Мельника насчитывает 36 гектаров яблоневого сада. В этом году садовод ожидал урожай примерно тысячу тонн, но из-за аномальной погоды, по его оценкам, хорошим результатом будет, если получится собрать 10 тонн яблок.

Снижение урожая в этом году ожидается на территории от Псковской области и вплоть до Краснодарского края. «Больше всего пострадала Воронежская область. Я общался с фермерами оттуда, и у них даже не получилось спасти деревья. То есть всё погибло, и, чтобы восстановить хозяйство, уйдут десятилетия. У нас, чему мы очень рады, удалось спасти деревья. В этом году, конечно, урожай будет маленький, но на следующий год есть шансы показать хороший результат», – заключил Иван Мельник.

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