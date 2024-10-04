Чемпионат Пскова по классическим шахматам стартует 10 октября
Чемпионат Пскова по классическим шахматам пройдёт в клубе «Бригантина» с 10 октября по 7 ноября, сообщили ПАИ в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 90 минут и 30 секунд добавления на каждый ход. Туры во время турнира будут проходить с интервалом три-четыре дня.
Победителей и призёров наградят грамотами и призами. Организаторы принимают заявки на участие до 9 октября.
Отметим, что в прошлом году чемпионом Пскова по шахматам стала на тот момент 15-летняя Эвелина Галаханова.
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