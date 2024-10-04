Слесарь-ремонтник из Великих Лук удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

21:33, 04 октября 2024, ПАИ

Слесарь-ремонтник завода электротехнического оборудования Сергей Какутьев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что около 130 педагогов Пскова удостоены заслуженных наград. Среди них 25 человек получили знаки отличия «Отличник просвещения». Также названы имена победителей городских конкурсов «Наставник года» и «Педагогический дебют».