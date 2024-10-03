В Пскове названы имена победителей городских конкурсов «Наставник года» и «Педагогический дебют»

23:01, 03 октября 2024, ПАИ

Накануне Дня учителя около 130 педагогов Пскова удостоены заслуженных наград. Среди них 25 человек получили знаки отличия «Отличник просвещения». Также названы имена победителей городских конкурсов «Наставник года» и «Педагогический дебют», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Так, в номинации «Наставник года дошкольного образовательного учреждения» победила методист детского сада № 56 «Ягодка» Елена Шлык, «Наставник года общеобразовательного учреждения» – заместитель директора школы № 2 Светлана Назимова, «Наставник года учреждения дополнительного образования» – директор центра образования «Наставник» Евграф Николаев, «Молодой педагог дошкольного образовательного учреждения» – учитель-логопед детского сада № 42 «Журавлик» Зоя Ругодевская, «Молодой педагог общеобразовательного учреждения» – учитель истории и обществознания школы № 2 Дарья Егорова.

«День учителя – один из самых тёплых и добрых праздников. Это ещё один повод выразить нашим любимым педагогам и наставникам искреннюю признательность за открытые двери в мир знаний и возможностей, за мудрость, терпение и заботу! От всей души поздравляю учителей с наступающим праздником и успехами в конкурсах профессионального мастерства. Желаю вам счастья и удовлетворения от вашей сложной, важной и крайне нужной работы», – сказал Борис Елкин.

Фоторепортаж с мероприятия – по ссылке.