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Общество

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича

Полицейские разыскивают без вести пропавшего 38-летнего псковича Вадима Коноба. Пскович пропал 5 июня текущего года. До настоящего времени его местоположение неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175 см, короткая стрижка, носит бороду.

В ведомстве также отметили особые приметы: над левым глазом расположен шрам, под левым коленом есть шрам от пореза бензопилой. Человек страдает от приступов эпилепсии.

Был одет в чёрную футболку и шорты в бело-чёрную клетку.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем псковиче, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.

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