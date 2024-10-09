66 просветителей из Псковской области участвуют в четвёртом сезоне «Знание. Премия»

15:00, 07 октября 2024, ПАИ

Просветительский конкурс «Знание. Премия» собрал 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях. На награду претендуют 66 просветителей Псковской области – это 75-е место среди регионов России и 6-е место по Северо-Западному федеральному округу, сообщили ПАИ организаторы.

Среди соискателей от региона в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей» – психолог областной больницы Наталья Поликарпова, которая использует телесно ориентированные практики, чтобы улучшить психологический климат в семьях пациентов. Она работает с супругами, помогая им предотвращать кризисы и создавать здоровую для воспитания детей атмосферу.

За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии» на премию претендует директор великолукского промышленного технопарка Ирина Белова, которая занимается популяризацией технологического предпринимательства: ведет эфир на местном радио и читает лекции о российских изобретателях, а также проводит авторские акселераторы, где делится способами генерации технологических идей.

В той же номинации участвует директор благотворительного фонда Максим Савельев, который реализует проект по обучению компьютерной грамотности детей и подростков, находящихся под опекой служб социальной реабилитации. Ребята не только учатся работать с текстовыми, графическими редакторами, программами монтажа, но и узнают о безопасном поведении в интернете, защите персональных данных, а также получают навыки, необходимые для интеграции в общество.