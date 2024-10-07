Следственный эксперимент проводится на месте трагической гибели подростка в Пскове

21:19, 07 октября 2024, ПАИ

Следственный отдел по расследованию ДТП Псковской области проводит следственный эксперимент на месте трагической гибели подростка, произошедшей на улице Инженерной в Пскове 21 февраля этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее сообщалось, что водитель иномарки – 18-летний уроженец Острова. Он получил права полгода назад.