Следственный эксперимент проводится на месте трагической гибели подростка в Пскове
Следственный отдел по расследованию ДТП Псковской области проводит следственный эксперимент на месте трагической гибели подростка, произошедшей на улице Инженерной в Пскове 21 февраля этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Ранее сообщалось, что водитель иномарки – 18-летний уроженец Острова. Он получил права полгода назад.
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