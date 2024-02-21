Пешехода сбили на улице Инженерной в Пскове

20:16, 21 февраля 2024, ПАИ

Автомобиль Mercedes сбил пешехода на пешеходном переходе у дома № 13а на улице Инженерной в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















Предположительно, пострадавший является подростком. Его госпитализировали в критическом состоянии.

На месте работают бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.